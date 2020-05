Le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo di Cagliari il 27 maggio: la pattuglia acrobatica nazionale attraverserà la Sardegna in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. La tappa nell’isola sarà la terza e abbraccerà simbolicamente tutta l’Italia, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Col decollo a Rivolto il 25 maggio, sede delle Frecce tricolori, le Frecce toccheranno – nell’arco di cinque giorni – tutti i capoluoghi di regione. Anche Codogno sarà una tappa, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese.

Il giro d’Italia delle Frecce tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.