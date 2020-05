Fase 2 Sardegna: al via vertice di maggioranza, esclusi Fortza Paris, Uds e Sardegna Civica

Al via il vertice di maggioranza convocato a Villa Devoto dal presidente della Regione Christian Solinas, previsto per le 12 è iniziato con oltre un’ora di ritardo. E’ la prima riunione dopo mesi organizzata con i segretari dei partiti del centrodestra. Sul tavolo, ovviamente la Fase 2: alla riunione partecipano (in ordine di arrivo) il coordinatore dei Riformatori Aldo Salaris, Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), la coordinatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, Ugo Cappellacci (Forza Italia), Franco Mula (Psd’Az) e Giorgio Oppi (Udc).

L’ultimo ad entrare a Villa Devoto è stato il commissario della Lega in Sardegna, il deputato di Erba Eugenio Zoffili, Proprio lui – non appena rinominato coordinatore – aveva sollecitato questo vertice. Non è da escludere che tra gli argomenti da trattare possa esserci spazio anche per un eventuale rimpasto della Giunta guidata da Solinas.

Duri i segretari di Sardegna Civica, Fortza Paris e UDS esclusi dalla riunione che ricordano ai sardi che i Movimenti hanno fatto parte, con lealtà, convinzione e senza riserve, alla coalizione che ha consentito l’elezione di Solinas , contribuendo con 35.000 voti complessivi.

E che denunciano: “Si impone, quindi, un confronto sul ruolo e la dignità dei partiti, per comprendere le ragioni che hanno determinato, di fatto, la formazione di una maggioranza nella maggioranza, così rinunciando al nostro contributo di idee, progetti e conoscenze. Una risposta chiara e definitiva appare doverosa nei confronti dei nostri elettori, anche in vista degli imminenti appuntamenti elettorali per le amministrative”