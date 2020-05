Un Airbus A320 di Eurowings partito da Düsseldorf e diretto a Olbia è dovuto tornare indietro in Germania dopo aver scoperto — ormai sopra la Sardegna — che l’aeroporto della Costa Smeralda è chiuso al traffico passeggeri per l’emergenza coronavirus.

Il fatto è avvenuto sabato 23 maggio e la vicenda ha sollevato polemiche e interpretazioni.

Sull’argomento, anche l’assessore regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha voluto dire la sua questa mattina con un post:

La bufala dell’aereo destinazione aeroporto Olbia Costa Smeralda che rientra in Germania, carico di passeggeri delusi. Non esiste nessun caso Eurowings, il volo era codificato con il numero 9000 (esattamente 9848), era un volo prova (ferry), senza passeggeri e assistenti di volo, come prevede la procedura/normativa, quindi nessun mistero. Semplicemente un volo prova in vista della riapertura dello scalo gallurese.

Dopo poche ore il post è stato cancellato dalla pagina Facebook e sostituito da questo:

Chiedo scusa, il comunicato sull’aereo tedesco che voleva atterrare a Olbia è vero, purtroppo la comunicazione arrivata alla mia mail era errata, dopo una attenta verifica e con la conferma di passeggeri sardi che si trovavano a bordo, devo rettificare il mio post chiedendo scusa per l’equivoco !

E’ evidente una schizofrenia da parte di esponenti dell Giunta regionale che dovrebbero informarsi meglio prima di scrivere sui social.