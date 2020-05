Al via il contest dell’Università di Cagliari sullo sviluppo sostenibile. Mercoledì 27 maggio il primo dei quattro incontri organizzati per coinvolgere gli studenti sulle tematiche contenute nell’agenda Onu 2030. Tutto online a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. Si inizia con il seminario di Alessandra Carucci su “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”. Poi altri tre appuntamenti. Quindi via alla sfida con premi in denaro per gli studenti e le studentesse che presenteranno un video o un elaborato giornalistico sui temi trattati. Si tratta di un nuovo percorso multidisciplinare fortemente voluto dalla rettrice Maria Del Zompo.

Le precedenti edizioni hanno avuto come temi “Prevenire la corruzione”, “UniCa per l’Etica” e “Il bello e la sfida di essere donna”. I video ammessi al concorso concorreranno a due categorie di premi, quello assegnato da una giuria di esperti (tre i premi in denaro, tra i 400 e i mille euro) e quello social, in base ai like ottenuti sulla pagina facebook del contest (due premi tra i 300 e i 700 euro).

Gli elaborati giornalistici si contenderanno invece tre premi, compresi tra i 400 e i mille euro. Il percorso/concorso è patrocinato dalla Regione ed è riservato agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato, specializzazione, master) dell’Università di Cagliari, indipendentemente dall’età anagrafica, dall’anno di iscrizione e dal tipo di corso di studio. L”invito è rivolto anche agli studenti Erasmus attualmente ospiti di UniCa.