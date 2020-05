Uno stop inevitabile e insieme l’idea di guardare al futuro con fiducia. Si può riassumere così la decisione di rimandare la dodicesima edizione di Here I Stay Festival, che si sarebbe dovuta svolgere dal 24 al 26 luglio a Mogoro, negli spazi all’aperto della chiesa di Cracaxia.

Insieme allo stop – causato dall’emergenza sanitaria in corso – l’associazione culturale ha deciso di non darsi per vinta e guardare avanti: il festival si farà non appena sarà possibile e una volta che il quadro sarà più chiaro verranno annunciate le nuove date di Here i Stay.

Per questo l’organizzazione chiede anche al suo pubblico un piccolo gesto di fiducia e di affetto. Da questa settimana è possibile acquistare l’abbonamento in “early bird” che permetterà di accedere al festival a un prezzo super scontato. Ci sono tre buone ragioni per farlo.

La prima è che si potrà accedere all’Here I Stay a un costo più basso. La seconda è che chi prende l’abbonamento riceverà in omaggio una “Goody bag”, all’ingresso del festival, con una serie di sorprese speciali. La terza è che grazie a questo piccolo gesto si darà un aiuto concreto all’associazione culturale che organizza il festival: grazie a questo sostegno Here I Stay potrà cercare di coprire le spese sostenute fino a oggi e affrontare quelle ancora da sostenere, mantenendo vivo l’impegno preso con il suo pubblico.

Here I Stay è un festival internazionale di musica indipendente che si svolge in estate in Sardegna. Giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, il festival è diventato uno degli eventi più attesi ed apprezzati nella scena musicale italiana: una grande festa dove ascoltare buona musica, fare nuovi incontri, rilassarsi o ballare senza sosta, in luoghi immersi nella natura. Here I Stay è assembramento, è insieme di persone riunite sotto il palco. È condivisione, risate, abbracci. È ballare stretti, è cantare tutti insieme, è folla, è contatto.

Per questo motivo Here I Stay è rimandato a quando sarà possibile farlo rispettandone fino in fondo tutte le caratteristiche. E siamo sicuri che ci vedremo sotto palco molto presto.