Dieci lavoratori torneranno in Tunisia dopo essere rimasti bloccati in Sardegna per oltre due mesi a causa dell’emergenza coronavirus.

Martedì 26 maggio a mezzogiorno, infatti, atterrerà all’aeroporto di Cagliari-Elmas un aereo della compagnia Tunisair Express che preleverà i dieci per riportarli in Patria. Voli umanitari come quello previsto domani nel capoluogo sardo erano già stati organizzate nelle scorse settimana in altri scali italiani.