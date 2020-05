Porto canale di Cagliari più vicino alla statale 195. Taglio del nastro per la nuova viabilità: l’impresa Raffaello Pellegrini Srl ha consegnato stamattina all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l’opera viaria aggiudicata, lo scorso giugno, per un importo di circa 936 mila euro. Il progetto, redatto in convenzione dal Consorzio industriale provinciale di Cagliari, prevede la realizzazione di una rotatoria di interconnessione tra le direttrici stradali verso la zona industriale, il centro abitato di Cagliari, Pula, il Porto canale, e la razionalizzazione della viabilità che limiterà gli ingorghi e il rischio di incidenti su un tratto quotidianamente molto trafficato. C’è anche il nuovo raccordo con lo scalo industriale, versante nord ovest, fondamentale per agevolare la movimentazione dei mezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle banchine. Un intervento che, con una serie di adeguamenti, andrà a sostenere in futuro anche lo smistamento del traffico generato dal terminal Ro-Ro previsto nel piano regolatore portuale sul lato di ponente dello scalo industriale, verso il quale verranno dirottati tutti gli attuali collegamenti di cabotaggio marittimo del porto storico di Cagliari. “Quella appena inaugurata è un’opera strategica per una migliore funzionalità del Porto canale – sottolinea il presidente dell’Authority Massimo Deiana – Da una parte, grazie alla nuova rotatoria e ai raccordi di immissione, verranno agevolati e resi più sicuri i collegamenti con banchine e piazzali per la movimentazione delle rinfuse; dall’altra, verrà snellita la viabilità e ridotta notevolmente la pericolosità di un tratto di strada nevralgico, sul quale converge tutto il traffico generato dal compendio industriale di Macchiareddu e quello sulla 195”.