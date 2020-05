Notte movimentata per i vigili del fuoco di Olbia che sono stati allertati dalla sala operativa di Sassari verso le 22:00 circa per un incendio di masserizie e sterpaglie presso il villaggio Costa Corallina.

Successivamente verso l’1:30 si sono recati in via vela a Olbia per estinguere le fiamme che hanno avvolto una Mini Cooper, bloccandole alla sola parte anteriore dell’autovettura.

Le indagini del rogo sono al vaglio dei carabinieri.

La squadra di Olbia è intervenuta anche, verso le 06:00, per un incidente stradale sulla rotonda in località Pili Ezzu. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, ma nel contempo i pompieri hanno ricevuto anche la chiamata di soccorso per un incendio divampato in un appartamento in località Budo nel comune di Padru, dove le fiamme hanno interamente distrutto il tetto e parte dell’appartamento.