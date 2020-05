Mario Conoci, sindaco di Alghero, insieme alla Giunta comunale, hanno dato l’ok per lo svincolo di 1milione e 700mila euro da destinare alla ripartenza post pandemica attraverso la costituzione di un Fondo per l’emergenza.

Il Consiglio comunale ha dato il via libera nella serata di lunedì 25 maggio alla manovra con cui l’esecutivo, su proposta della vicesindaca e assessora delle Finanze Giovanna Caria, ha rimodulato le dotazioni finanziarie da destinare alla Fase 2 dell’emergenza. La rimodulazione, basata soprattutto sulla scelta di non pagare per il 2020 la quota capitale dei mutui, ha incassato 25 voti a favore su 25.

Si libera così la liquidità necessaria a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio nonostante la previsione di minori entrate per via delle misure che alleggeriscono la pressione delle imposte locali su imprese e famiglie. Sul piano tecnico lo ‘spostamento’ del debito porta liquidità immediata pari all’incremento degli interessi che si andranno a rifondere.

“Abbiamo colto l’opportunità per poter andare incontro rapidamente alle esigenze prodotte da questa emergenza – spiega il sindaco Conoci – Il piano salvaguarda gli equilibri di bilancio e contestualmente offre sostegno concreto all’economia cittadina. Il lavoro del settore Finanze ci ha consentito di arrivare al risultato in tempi brevi”. “Gli interventi approvati – sottolinea l’assessora Caria – ci consentiranno di mettere al riparo i conti pubblici e di agevolare la ripartenza delle imprese”.