Prosegue l’attività investigativa dei Carabinieri della Tenenza di San Teodoro (Ss) con la collaborazione dello Squadrone cacciatori, delle squadriglie e il 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, che segue la vasta operazione che ha consentito di portare alla luce un lucroso traffico di stupefacenti e identificarne i maggiori registi, hanno effettuato le perquisizioni domiciliari nei confronti dei 9 indagati coinvolti, dei quali 4 arrestati ieri e 5 colpiti da provvedimenti interdittivi.

Le attività dei carabinieri di San Teodoro, che fa capo alla Compagnia di Siniscola (Nu), sono proseguite e oggi sono state eseguite in diversi comuni della Provincia di Nuoro, con il sequestro di un quantitativo ulteriore di marijuana e cocaina, già pronto per essere immesso nel mercato, nonché tutto l’occorrente per la preparazione e la vendita.

Oltre allo stupefacente i Carabinieri hanno rinvenuto un passamontagna e due armi giocattolo alterate per apparire reali, sintomo dell’indole e della sfrontatezza di alcuni degli indagati disposti a tutto per reperire il denaro necessario ad alimentare l’illecito mercato.