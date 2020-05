“Se non ci fossero in ballo temi così importanti ci sarebbe da guardare la serie tv ambientata a Villa Devoto con interesse”. Inizia così l’attacco di Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti Sardegna, in merito alla faccenda, sempre più complicata, del passaporto sanitario previsto per chi arriva in Sardegna.

“Questa settimana si è consumato un dramma narrativo – scrive Agus su Facebook. “Il Presidente ha fatto il giro delle trasmissioni televisive nazionali millantando la possibilità di arrivare nell’isola solo con un passaporto sanitario. E cambiando versione a ogni programma: su Raitre per sbarcare ci voleva il tampone, su Canale 5 il test della saliva, su La7 un test qualunque. Un modo efficace per disorientare chiunque fosse interessato a raggiungere l’Isola, come ha denunciato Federalberghi”.