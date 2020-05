“Cagliarimerd, sempre in prima linea per spalare fango e negatività”. Questo il raffinato parole utilizzate da Enrico Pistis, vicesindaco del Comune di Gonnesa, per commentare un nostro articolo in cui tiriamo le somme sul numero di tamponi eseguiti in Sardegna. Dopo quella frase l’Ugl Sardegna ha voluto, tramite un comunicato stampa, esprimere la solidarietà alla redazione:

“Quello che abbiamo letto oggi a danno di Cagliaripad da parte del vice sindaco di Gonnesa è un atto che mette in discussione la libertà d’informazione. Usare quei modi per un giornale che garantisce la pluralità in Sardegna è un atto discutibile e increscioso a nome della segreteria regionale del Ugl Sardegna, esprimiamo la nostra solidarietà alla redazione e i lavoratori del quotidiano Cagliaripad”.