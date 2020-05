Consegnati oggi i lavori di ripristino del versante interessato da una frana verificatosi in diversi punti del tracciato della strada statale 597 “del Logudoro”, tra il km 3,200 e il km 3,590, in località Saccargia, in provincia di Sassari.

L’intervento, il cui investimento complessivo è di 450 mila euro, sarà realizzato dall’impresa ATI Consorzio Triveneto Rocciatori – Costruzioni Edili Baraldini e avranno una durata di 90 giorni.

Nel frattempo sulla strada statale 130 “Iglesiente” è stato concluso il rifacimento della pavimentazione drenante e della segnaletica orizzontale in un tratto di circa 30 km, nei territori comunali di Cagliari, Elmas, Assemini, Decimomannu, Uta, Villaspeciosa e Siliqua.