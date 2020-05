Due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando sono intervenute intorno alle 17:30 circa a Quartu Sant’Elena, per l’incendio di una villetta in via delle Pandoree.

L’incendio si è sviluppato in camera da letto, coinvolgendo in seguito alcuni locali vicini. Il resto dell appartamento è stato interessato esclusivamente dal calore dei fumi dell’incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza della struttura, e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.