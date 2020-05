Più verde nel piano di zona Sant’Anastasia e al Poetto con l’avvio degli interventi di piantumazione. Per quanto riguarda Sant’Anastasia i lavori del comune di Quartu riguardano la messa a dimora di 80 alberi di varie specie, principalmente pini, ma anche mimose, spaccasassi, sorbi e lagerstroemie, a completamento dell’alberata di via Fiume, con circonferenza del fuso tra i 25 e i 30 centimetri e altezza intorno ai 2,5 metri.

L’intervento ha già riguardato il piccolo parco davanti ai parcheggi di via Livatino, vicino ai supermercati, con la piantumazione di 6 alberi. È poi proseguito nell’area compresa tra via Fiume, via Borsellino e via Don Puglisi. Altri pini saranno sistemati nelle zone verdi comprese tra via Loi, via Impastato e via Don Puglisi e nell’area tra via Grassi e via Livatino: prevista la sistemazione delle aiuole, con la messa a dimora di mille piantine di altezza variabile tra i 50 e gli 80 centimetri. Un intervento più ridotto ha riguardato la fascia retrodemaniale del Poetto.

Nei pressi dello stabilimento del Lido sono stati piantati altri 6 pini. Dopo gli 800mila euro investiti per il rifacimento dell’illuminazione e l’avvio dei lavori di pulizia dalle canne, un altro passo di un piano che troverà piena attuazione con il finanziamento da 3 milioni di euro ottenuto dalla Città Metropolitana di Cagliari.