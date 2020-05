“Questo è il Sulcis, il Sulcis degli amministratori zitti e chini davanti al disastro ambientale e sanitario creato da manager industriali criminali, trafficanti e inquinatori, che, davanti alla giusta e coraggiosa informazione dei quasi unici giornalisti, non impiegati dipendenti, ma veri giornalisti, da elementi negativi che sono, ecco il vice sindaco di Gonnesa, che non trova meglio da fare, che buttare…merda sulla precisa informazione, comunicata da CagliariPad”. Lo scrive in un comunicato stampa Angelo Cremone, presidente di Sardegna Pulita, dopo che Enrico Pistis, vicesindaco del Comune di Gonnesa, ha condiviso e commentato un articolo di Cagliaripad in cui si tirano le somme sul numero di tamponi eseguiti in Sardegna.