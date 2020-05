Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano hanno eseguito su ordine della Procura un fermo di indiziato di delitto a carico di A.L., 53enne, di San Nicolò D’Arcidano, resosi responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Dopo una rapida indagine la Polizia, allertata da alcune voci ricorrenti in un paese della provincia di Oristano, confermate poi da alcuni residenti convocati in Questura, ha avviato intercettazioni, osservazioni e controlli finalizzata all’immediato accertamento di quanto segnalato.

In appena un giorno dall’avvio delle attività tecniche, avuti i primi riscontri, gli investigatori della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

L’attività di polizia giudiziaria è stata rapidissima ed estremamente complessa, non tanto per la difficoltà dell’operazione, quanto per la delicatezza della stessa, anche in considerazione della preminente e necessaria tutela della vittima.

All’arresto è seguita la perquisizione dell’abitazione dell’uomo col sequestro di numerose apparecchiature informatiche che potrebbero portare gli inquirenti ad ulteriori sviluppi dell’indagine. L’uomo è stato portato nel carcere di Massama dove lunedì scorso è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia nel quale lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’indagine è tuttora in corso in quanto, da una prima analisi del materiale informatico sottoposto a sequestro, sono emersi alcuni elementi per i quali non si esclude la possibilità che, anche in passato, altre giovanissime siano state vittime delle attenzioni dell’arrestato.

La Questura invita chiunque sia a conoscenza di abusi su minori, avvenuti nell’ambito della provincia di Oristano, a contattare gli uffici della Squadra Mobile.