Sulla Sardegna, ma in generale un po’ in tutta Italia, è presente un campo di Alta Pressione che determina condizioni di bel tempo. Da qualche giorno fa un po’ caldo, difatti le massime non hanno mancato l’appuntamento con i 30°C e oltre. Ovviamente non ovunque, ma possiamo affermare che stiamo assaporando un po’ d’Estate e che ci si avvia verso il mese di giugno in sostanziale stabilità atmosferica.

Alta Pressione delle Azzorre, è bene specificarlo, non Alta Pressione africana. Struttura che tuttavia sta iniziando a registrare una contrazione dovuta a una circolazione d’aria fresca proveniente dai quadranti orientali e destinata a far scendere le temperature fin dalla giornata odierna.

Le mappe termiche ci dicono che avremo cali termici di 5-6°C un po’ su tutta la nostra regione, il ché dovrebbe condurci su valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. Oggi in particolare si farà sentire un po’ di Grecale, quindi il vento fresco da nordest, ma le temperature risentiranno di tale circolazione per tutto il resto della settimana.

Non farà caldo ma prevarrà il bel tempo, quindi il sole. Da segnalare al più locali annuvolamenti nelle aree orientali, specie a ridosso dei rilievi, ciononostante non ci aspettiamo alcun genere di precipitazione.

