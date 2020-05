Chi riceve una chiamata da un numero che inizia con 06-5510 può rispondere tranquillamente: non è una truffa. Si tratta, infatti, del numero utilizzato dalla Croce Rossa per contattare i cittadini invitati a partecipare all’indagine sierologica partita lunedì 25 maggio.

Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione operativa della Croce Rossa Italiana, hanno avviato un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. L’indagine servirà ad avere una stima più precisa delle dimensioni e dell’estensione dell’infezione. Il test – gratuito e su partecipazione volontaria – verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei.

L’avviso sul sito del Ministero della Salute (clicca sull’immagine per ingrandire)