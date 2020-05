E’ stato condannato a 16 anni di carcere l’operaio edile di Quartu Sant’Elena, Massimiliano Mallus, 53 anni, sotto processo a Cagliari per l’omidicio della sorella Susanna, di 55, uccisa con 18 coltellate per questioni di eredità la notte tra il 28 e il 29 giugno del 2019.

La giudice Manuela Anzani ha inasprito la pena rispetto alla richiesta del pm Alessandro Pili, che aveva sollecitato 14 anni e 8 mesi partendo da una base di 22 anni con la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

La donna era stata assassinata all’interno della sua abitazione, in via Europa a Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Rintracciato in stato confusionale, il fratello aveva subito confessato l’omicidio, avvenuto davanti agli occhi dell’anziana madre.

Articoli correlati alla vicenda: