Era ben nascosta all’interno di una scatola, sotto un terreno abbandonato nella località “La Cedonia”,all’interno del Comune di Golfo Aranci. Ma i carabinieri della stazione locale, coordinati dal reparto territoriale di Olbia, tenevano la zona sott’occhio già da qualche giorno e così hanno arrestato tre giovani di 19, 23 e 27 anni.

La dinamica: i militari hanno aspettato che i tre entrassero nel terreno per recuperare la scatola e li hanno arrestati, scoprendo all’interno di tre zaini un chilo di marijuana, 50 grammi di cocaina, anabolizzanti come steroidi e sostanze da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 245 euro in contanti.

I tre ragazzi sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.