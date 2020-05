Arriva la firma sull’accordo tra la Regione Sardegna e la Banca Europea per la costituzione di un fondo da 200 milioni di euro a beneficio delle imprese in difficoltà per l’emergenza economica. La stessa intesa era stata approvata già una settimana fa dal Consiglio di amministrazione della Bei e prevede il sistema del “pari passu” (per cui 100 mln li mette la Bei e 100 la Regione) che garantirà liquidità a costo zero per le imprese per prestiti sino a 800mila euro. Durerà al massimo 15 anni, con possibilità di proroga, fino a un massimo di 5 milioni di euro per singolo finanziamento.

La Regione Sardegna impegna in questa operazione 60 milioni di euro di risorse comunitarie del Por Fesr Sardegna 2014-2020 e 40 milioni di euro dal bilancio regionale. Si tratta, ha sottolineato il presidente della Regione Christian Solinas, della prima operazione di questo tipo attivata in Italia, “a condizioni al momento senza eguali”.

Per l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino, “l’accordo è un ulteriore esempio di leale collaborazione istituzionale finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo all’economia regionale attraverso un solido partner finanziario mondiale in grado di erogare finanziamenti a lungo termine per sostenere la crescita e l’occupazione”.