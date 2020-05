Brumotti preso a bastonate dagli spacciatori a Milano

Brumotti stava denunciando nel suo reportage per Canale 5 in una delle piazze dello spaccio di Milano. L’inviato del telegiornale satirico di Antonio Ricci si trovava nel centro di Milano, in zona bastioni di Porta Venezia.

In un primo momento, Vittorio Brumotti è stato accerchiato dagli spacciatori che gli hanno scagliato contro sassi e bottiglie, prima dell’aggressione finale.

I soccorsi e le forze dell’ordine sono arrivati tempestivamente, quando l’inviato di Striscia era ancora a terra privo di sensi. Fortunatamente, Vittorio Brumotti ha subito esclusivamente un trauma che, per quanto grave e doloroso, non è compromettente per il generale stato di salute dell’inviato, che già dopo poche ore è tornato nel luogo incriminato per esorcizzare la paura.