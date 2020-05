Porto Flavia e grotta Santa Barbara riaprono sabato 30 maggio, ma con regole ferree, in linea con le restrizioni previste per la Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

“E’ importante ripartire in tutta sicurezza e riaprire ai visitatori due meraviglie del nostro territorio, contiamo presto di poter aprire un altro sito di grande rilevanza come la Galleria Villamarina, per dare ai visitatori un’offerta turistica ampia e complessiva, con le bellezze paesaggistiche, le aree costiere, i siti ex minerari, le tradizioni, e le aree di interesse storico e culturale”, ha dichiarato il sindaco di Iglesias Mauro Usai.

Le nuove regole

A Porto Flavia sarà consentito l’accesso a 30 persone per ogni turno di visita, divise in due gruppi da 15 e il secondo gruppo dovrà attendere circa un quarto d’ora per poter entrale nella galleria. Sarà necessario mantenere il distanziamento sociale tra persone di diversi nuclei familiari durante la visita.

Per la grotta Santa Barbara invece è stato deciso che potranno accedere solo 15 persone per volta.