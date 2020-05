Il deputato del Pd Andrea Frailis, insieme alle deputate Susanna Cenni e Antonella Incerti, non dimentica la vertenza latte e presenta, a tal proposito, un’interrogazione alla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova: “A più di un anno dalla tregua della guerra del latte, i pastori sardi continuano a soffrire, si ritrovano con un accordo sul prezzo non rispettato, mentre un migliaio di loro sono alle prese con le denunce per effetto del decreto sicurezza dell’ex ministro Salvini”.

Frailis è convinto che serva urgentemente “una riforma complessiva della filiera e di restituire protagonismo ai pastori senza i quali non funzionerebbe nulla”.

“Chiedo misure per avviare un percorso di emancipazione per la questione pastorale attraverso un programma di azioni, dalla mungitura alla commercializzazione, fino ai risvolti positivi che ha la pastorizia in termini ecologici, sociali ed economici”, conclude, rivolto al Governo nazionale.