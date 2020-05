La low cost Volotea riprende a volare da Cagliari a partire dal 18 giugno offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti in vendita per decollare verso Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona, alle quali si aggiungeranno nel mese di luglio anche Genova, Ancona e Pescara. Al contempo, la società ha annunciato nuove misure sanitarie e di sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti.

Verrà rilevata coi termoscanner la temperatura dei passeggeri (alle partenze, poi, solo chi dovrà imbarcarsi sarà autorizzato a stare all’interno dell’aerostazione) e dovrà prevalere il distanziamento sociale di un metro e mezzo. Ai passeggeri verrà chiesto, inoltre, di portare le proprie mascherine, di indossarle in ogni momento, di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria. Altamente preferibile sarà anche il check-in automatico e di convalida della carta d’imbarco contactless. A bordo, Volotea inviterà tutti i passeggeri a rimanere al proprio posto e a limitare la fila per accedere ai servizi igienici.

Non verrà effettuata la vendita di cibi e bevande a bordo, almeno per qualche tempo; durante i velivoli verranno sanificati approfonditamente, utilizzando potenti disinfettanti industriali mentre durante il giorno saranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici.

“Siamo pronti a volare di nuovo e offriremo ai nostri passeggeri una migliore esperienza di viaggio, sicura e pulita – sottolinea Carlo Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – Siamo davvero entusiasti di poter ricominciare a volare dal 18 giugno dall’aeroporto di Cagliari dove, per i prossimi mesi estivi, abbiamo consolidato la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici”.