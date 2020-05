La commissione Salute della conferenza delle Regioni non si riunirà prima di mercoledì 3 giugno per discutere la proposta della Sardegna di liberalizzare i test Covid-19 in tutta Italia, passaggio propedeutico all’istituzione del passaporto sanitario.

Lo apprende l’ANSA dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu (Lega), che due giorni fa ha trasmesso la proposta al coordinatore della commissione, il collega del Piemonte, anche lui del Carroccio, Luigi Icardi.

L’approvazione da parte dei commissario non potrà avvenire quindi prima del 3, data al momento fissata per la riapertura degli scali sardi ma anche dalla quale ci si potrà spostare tra tutte le Regioni.

Ottenuto il via libera, il documento entrerà in Conferenza Stato-Regioni. Forse nello stesso giorno.