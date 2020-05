“Chi arriva senza certificato. Dal mio punto di vista non può imbarcarsi in partenza, quindi non arriva in Sardegna”, Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Sardegna Christian Solinas. “Il passaporto sanitario per il ministro Boccia è anticostituzionale? – ha aggiunto – Io da un ministro mi sarei aspettato qualche soluzione visto che manca poco al 3 giugno”.

“La Sardegna – ha aggiunto a Timeline su SkyTg24 – vuole accogliere a braccia aperte i flussi turistici, ma quest’anno vuole offrire, oltre alle sue bellezze ambientali e paesaggistiche, alla sua cultura e alla sua gastronomia, un plus in più: la sicurezza sanitaria. Ecco perché abbiamo chiesto una piccola cautela da parte di tutti per garantire al meglio chi abita e chi arriva in Sardegna, cioè un certificato di un test che possa dirci che chi arriva non è positivo al Coronavirus”.