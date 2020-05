Il piccolo paese di Norbello, un comune in provincia di Oristano abitato da poco più di 1200 persone, sarà il primo mettere in pratica il famoso cinema Drive-In: il film che è stato scelto per il debutto è un classico del 1978 tratto da un romanzo di Agatha Christie,: “Assassinio sul Nilo”, con protagonista il notissimo detective Poirot.

Il sindaco Matteo Manca ha organizzato per il 28 maggio alle 21:15 nell’area del campo sportivo comunale la prima proiezione del dopo Covid, e facendo sua l’idea già utilizzata in altre nazioni come la Germania, ha predisposto tutto per il Drive-in: circa trenta posti auto all’interno del campo sportivo, con prenotazione gratuita.

È la prima volta in Sardegna. “L’idea nasce per stimolare la ripartenza della cultura, da sempre importantissima a Norbello, e dare una mano alle attività economiche entrate in crisi a causa del coronavirus – racconta il sindaco – Seguendo quanto successo in altre nazioni, abbiamo pensato di organizzare un Drive-In e di coinvolgere anche gli esercizi pubblici”. Da subito in partita bar e ristoranti, perché come in ogni sala cinematografica che si rispetti, non possono mancare cibi, gelati e bevande.

“Ci hanno aiutato la compagnia Barracellare, la polizia municipale e alcune associazioni locali – spiega il primo cittadino – ci sarà uno staff che si occuperà di prendere le ordinazioni per fasce orarie: prima pizza, panino e bevande e poi gelato e altro. A stretto giro, come avviene per il servizio a domicilio, arriverà il personale che consegnerà i cibi, tutto rispettando le norme ed evitando assembramenti. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione dei titolari del cinema Joseph di Ghilarza, che già lavora con noi per le proiezioni per anziani e ragazzi . Sono loro – chiarisce Manca – che si occupano delle attrezzature tecniche. Dopo questa proiezione speriamo di organizzarne una seconda”.