Prenotare ombrelloni, riservare un posto in spiaggia oppure ordinare dal chiosco rimanendo sull’arenile non è mai stato così semplice: è l’idea lanciata dalla Start up di Sassari ViksTech.

L’applicazione, chiamata Book it Safe, permette di monitorare gli accessi alle spiagge libere, prenotando in tutta sicurezza un posto sotto l’ombrellone, un’ordinazione al bar più vicino, uno spazio su una spiaggia libera e molto altro. Inoltre, collegata ad altri dispositivi wireless, come una pulsantiera fisica posta sul tavolino o sull’ombrellone e uno smartwatch indossabile dal personale della struttura ricettiva, consente anche di ordinare o di contattare il personale e chiedere assistenza.