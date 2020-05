Dopo aver fatto il certificato sanitario i turisti in Sardegna non dovranno più munirsi di mascherina e guanti. Lo dice l’assessore Gianni Chessa in un’intervista a Radio Popolare. Secondo Chessa, infatti, la Regione Sardegna chiederà una e una sola garanzia: “Fatevi voi una sorta di test e ce lo certificate, niente di più niente di meno. Non stiamo chiedendo niente, se non la garanzia di dire vieni qua in Sardegna, sei sicuro tu e la tua famiglia ed è anche sicura tutta la Sardegna. Quindi un grande senso di responsabilità”.

E l’Isola cosa offrirà? “Noi offriamo – conclude Chessa – una vacanza sicura senza mascherine, guanti e prescrizioni. Da noi si potrà fare davvero una vacanza, non ci saranno “, anzi. Piena libertà”.

L’audio intervista di Radio Popolare:

