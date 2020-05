Durante il lockdown auto e camion hanno circolato molto meno, e nel primo trimestre 2020 in Sardegna i consumi di gasolio e benzina per autotrazione sono calati dell’1% e dell’1,9%. I dati sono stati elaborati dal Centro Studi Continental sulla base di dei numeri del ministero dello sviluppo economico.

Nel comparto dei consumi di benzina per autotrazione in Sardegna tre province soprattutto hanno fatto registrare un calo: Oristano (-13,8%), Nuoro (-10,1%), Sassari (-7,5%). Negli altri territori i sono stati invece registrati degli aumenti: Cagliari (+3,9%), Sud Sardegna (+15,3%). Incrementi che non sono però sufficienti a far diventare positivo il saldo regionale. Nel comparto dei consumi di gasolio per autotrazione i dati provinciali negativi sono quelli di Sassari (-9,6%) e di Cagliari (-1,5%), mentre i dati positivi sono quelli di Oristano (+4,1%), di Nuoro (+7,3%) e di Sud Sardegna (+15,5%). Si tratta di cifre meno pesanti rispetto al resto del Paese.

In tutta Italia nel primo trimestre 2020, rispetto al 2019, i consumi di benzina per autotrazione sono calati del 17,1%. Per quanto riguarda il gasolio, i consumi sono diminuiti del 15,3%.