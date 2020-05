È già attiva la procedura che riguarda la richiesta del certificato di negatività al Covid-19: essa si basa su una copia originale di un certificato medico (in lingua italiana o inglese) che attesti l’effettuazione con esito negativo di un test diagnostico molecolare, fatto non più di 5 giorni prima. Questo è quanto i turisti o i viaggiatori devono presentare alle autorità aeroportuali quando arrivano in Sardegna con i voli privati a Cagliari e Olbia. Ne dà notizia un quotidiano regionale.

Se non dovessero avere il certificato, i passeggeri dovranno dare la disponibilità a sottoporsi allo stesso test da parte della Regione. È anche obbligatorio compilare un’autocertificazione per la verifica di una pregressa infezione o contatto con il coronavirus. Queste sono alcune delle linee guida per i controlli sull’Aviazione generale, attive per i passeggeri che giungono nell’Isola dal 21 maggio con voli privati nei tre scali aeroportuali sardi.

Queste regole, attive fino al 2 giugno, anticipano ciò che potrebbe succedere dal 3, quando saranno progressivamente riaperti gli aeroporti.

Di fatto, in questa fase sperimentale, con l’obbligo di presentare un certificato di negatività, o in caso contrario di dare la disponibilità a farsi testare, è operativa una procedura che si avvicina molto al passaporto sanitario che il ministro degli Affari regionali Boccia ha definito anticostituzionale.

L’autocertificazione contiene risposte sui sintomi sospetti lamentati negli ultimi 30 giorni (febbre, brividi, tosse, mal di gola, debolezza anomala, congiuntivite, difficoltà a sentire sapori e odori, eccetera), sui sintomi nuovi (dolori muscolari, addominali, articolari, mal di testa, irritabilità, confusione), sui luoghi frequentati (in altri viaggi, strutture sanitarie e per anziani) e sui contatti.

Era stato il presidente Christian Solinas, intervistato su RadioUno, a rivelare che “ogni giorno, da quando sono stati riaperti i tre aeroporti dell’Isola all’aviazione generale, arrivano turisti internazionali con un certificato di negatività. Da Francia, Svizzera, Germania, Russia”. I voli privati sono per ora concentrati su Olbia e Cagliari.