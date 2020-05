“Ma come, Presidente, proprio lei che a parole dice di voler fare di tutto per tutelare la salute dei sardi si fa sfuggire un’occasione così ghiotta?”. È la reazione di Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti, dopo la notizia che la Regione Sardegna non parteciperà alla sperimentazione di Immuni, l’app per il tracciamento della prossimità fra le persone.

“Proprio lei – scrive Agus – che nel mese di marzo aveva parlato di un App realizzata dalla Regione di cui non si è più saputo niente? Proprio lei che cita, probabilmente senza conoscerlo a fondo, il modello delle Canarie senza considerare che quel sistema di prevenzione è incentrato proprio su una App di tracciamento? Eppure altre Regioni, guidate anche della sua parte politica, parteciperanno alla sperimentazione di Immuni. Uno strumento che sarebbe necessariamente complementare a qualunque altro metodo di prevenzione, compreso il suo “passaporto sanitario” (utilizzando molta fantasia e immaginando che questo sia attuabile)”.

“Sarebbe ora – conclude il consigliere regionale d’opposizione – di piantarla con le polemiche e con le sparate, con le versioni che cambiano ogni quarto d’ora, con gli annunci quotidiani a cui segue puntualmente la smentita e la preoccupazione di cittadini e imprese. Le chiediamo chiarezza e trasparenza. Anche nel voler fornire una spiegazione a questo suo inspiegabile diniego”.