Il 30 maggio, in contemporanea con gli eventi nazionali di Roma e Catania, anche a Cagliari scenderanno in piazza i manifestanti “che vogliono a gran voce l’attuazione della Zona franca integrale e una moneta complementare”. L’appuntamento è alle 10 a Cagliari in viale Trento.

Riportiamo di seguito il testo della missiva rivolta al Governatore della Sardegna:

Chi le scrive è il popolo Sardo stremato dalla disoccupazione, dall’isolamento e da questa nuova catastrofe economica e sociale dovuta al covid-19.

Lei ha in mano un’arma potentissima che deve trovare il coraggio di usare, è il popolo Sardo che glielo chiede, è il popolo Sardo che le ha conferito il mandato per poter attuare la ZONA FRANCA INTEGRALE.

Abbiamo deciso di unirci e occupare la piazza a oltranza per sollecitare azioni concrete e un immediato iter attuativo. Le chiediamo quindi di ascoltare le nostre voci e di accogliere la delegazione che le esporrà le nostre richieste. Occuperemo la piazza fino a quando non otterremo risposte e impegni precisi da parte sua.

In nome del popolo Sardo le chiedo, vuole essere ricordato come un uomo incoerente che nonostante le promesse fatte in campagna elettorale ha lasciato che la Sardegna sprofondasse sempre di più nel baratro della povertà e dello spopolamento?… o vuole essere l’eroe che ha portato la Sardegna alla rinascita e alla prosperità?

Lascio a lei la scelta, ma si ricordi che se ci deludesse ora, la Sardegna difficilmente potrà risollevarsi e lei ne sarà in buona parte responsabile

Cordialmente il popolo Sardo

Gruppi:

Stop Europa

Movimento zona franca

Fuori dall”€urogabbia

Angac

Movimento artigiani e comm.ti del campidano area vasta di cagliari

Vrpi

Noi shardana

Movimento artigiani comm.ti liberi medio campidano

Piu’ sardegna

OPI

Mascherine tricolore