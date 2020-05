“Ho letto del passaporto sanitario e credo che qualche presidente di Regione debba usare meno la bocca e di più il cervello”. A dirlo è il vice ministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni durante l’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano.

“Poi credo che in questa fase bisogna fidarsi della scienza. Sarebbe meglio partire tutti insieme il 3 giugno? Io me lo auguro, non dipende da me”, ha concluso.