Sa domu est pitticca, su coru est mannu: si chiama in questo modo lo spazio di ascolto e cura, inaugurato a Cagliari meno di un anno fa, dedicato a sostenere bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni e le loro famiglie. L’associazione è stata selezionata dal progetto Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e a partire dall’1 giugno parteciperà al nuovo programma su Rai2, “L’Italia che fa”, nel quale vengono raccontate le storie e i desideri di chi si impegna per gli altri.

In questi mesi di emergenza Sa Domu Pitticca, che ha come soggetto responsabile Domus de Luna, ha proseguito il sostegno psicologico nelle comunità, e non solo, nella modalità a distanza tramite i tablet di “TiAbbraccio Digitale”. Inoltre offre supporto psicologico gratuito alle persone colpite da stress, preoccupazioni, paura per il futuro e altre difficoltà causate dal prolungato lockdown e dalla crisi economica.

Insieme al racconto delle buone pratiche di contrasto alla povertà educativa minorile esiste anche un secondo progetto cagliaritano selezionato da Con i Bambini, R.E.A.C.T. (“Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio”). Si tratta di un intervento che investe più regioni: Piemonte; Lombardia; Lazio; Campania; Sicilia; Sardegna e ha come soggetto responsabile We World Onlus. Lo scopo è quello di contrastare la povertà educativa e di favorire il benessere dei minori che vivono in contesti difficili.