L’Alta Pressione, che ha tenuto botta alla circolazione fresca orientale sino a metà settimana, nelle ultime ore ha subito una contrazione dettata proprio dall’area ciclonica che dai Balcani sta inviando correnti fresche originariamente artiche. Sulla Sardegna abbiamo già registrato un calo delle temperature, diminuzione che ci sta consegnando valori di qualche grado inferiori alle medie climatiche di riferimento e tale contesto climatico ci terrà compagnia anche nei primi giorni di giugno.

L’intrusione del fresco sta provocando una parziale destabilizzazione atmosferica, che nelle prossime ore potrebbe sfociare in locali temporali nelle zone interne esposte a oriente. Diciamo tra Gallura, Baronia, Nuorese, Ogliastra, anche se non possiamo escludere sconfinamenti leggermente più a ovest e più a sud.

Durante la notte qualche scroscio di pioggia potrebbe raggiungere le coste orientali, così come domani pomeriggio potrebbero riproporsi un po’ di temporali pomeridiani ma stavolta più orientati verso le zone centro meridionali della nostra regione. Non sarà un peggioramento nel vero senso della parola, ma si tratterà di instabilità tipicamente tardo primaverile. Domenica, per concludere, la giornata dovrebbe presentarci sole prevalente e temperature gradevoli.

In collaborazione con Meteo Sardegna