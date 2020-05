Omar Jimenez, giornalista della Cnn, è stato arrestato mentre faceva il suo lavoro: raccontare in diretta le proteste a Minneapolis, ma non finisce qui, Jimenez si era anche già chiaramente identificato come reporter agli agenti.

Sono stati arrestati anche i membri della troupe di Jimenez. La Cnn ha reagito definendo l’accaduto “una violazione del primo emendamento”.