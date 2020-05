Un vasto incendio è scoppiato in una abitazione di Pula, in vico Garibaldi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono quindi intervenuti nel primo pomeriggio per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I proprietari del locale, moglie e marito, sono stati messi in sicurezza e affidati al 118 che li ha trasportati in ospedale per accertamenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per quanto di loro competenza.

Alcune foto: