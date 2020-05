Stato di agitazione del personale di Forestas, con scioperi e manifestazioni in vista a Cagliari. La prima protesta in piazza nell’era Covid-19 sarà il prossimo 10 giugno sotto il Consiglio regionale. “Nonostante gli annunci, c’è una criticità sinora passata sotto traccia – spiega il Coordinamento dei lavoratori – l’Agenzia Forestas, a causa delle solite vicende contrattuali irrisolte, non potrà schierare quest’anno per la campagna antincendi più del 25% del personale necessario. Significa che in alcuni territori sensibili, i più esposti al rischio rogo, come Gallura e Ogliastra, non avranno una adeguata copertura né in termini di schieramenti, né in termini di turni di uomini e mezzi”.

Una vicenda che si trascina da anni. “In questa storia non c’è niente di imprevisto e di urgente – dice il Sadirs – siamo come al solito in balia di mancate soluzioni a problemi ben noti, e farci arrivare in queste condizioni alla peggiore estate del secolo non fa certo il bene dei lavoratori né quello della Regione . A nulla è servita la stabilizzazione, finalmente giunta nel 2020 dopo anni di lotte, se poi quel personale non può nemmeno essere schierato”. Appello ai sindaci: “Ci attendiamo che prendano consapevolezza di questa grave situazione che non potrà che ripercuotersi, come purtroppo sempre accade, proprio sui territori e nelle aree interne dell’isola, più a rischio incendi”.