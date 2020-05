I Manowar annunciano il tour per i 40 anni di attività

I Manowar annunciano il ritorno in Europa con il 40 th Tour 2021, la band nata nel 1980 è esplosa nella scena metal, che ha cambiato il mondo musicale e ha scritto la storia, con canzoni che divennero inni, con un suono incomparabile e con passione e determinazione.

Ecco le date:

Di, 6. aprile 2021-Zwickau, IT – Municipio

Do, 8 aprile., 2021-Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy

Ecco, 9. aprile 2021-Oberhausen, IT – re Pilsener Arena

Sa, 10. aprile 2021-Mannheim, DE – SAP Arena

Mo, 12. aprile 2021-Brema, IT – ÖVB-Arena

Di, 13 aprile., 2021-Berlino, DE – Velodromo

Ecco, 16. aprile 2021-Ulm, IT – Ratiopharm Arena

Sa, 17. aprile 2021-Norimberga, IT – Arena Norimberga Assicurazione

In occasione del 40° anniversario dei Manowar il tour sarà il più grande di sempre, con orchestra e coro, attori vichinghi e immagini mozzafiato-

“Tutti noi, in tutto il mondo, viviamo in un periodo molto impegnativo”, ha detto Joey DeMaio. ” Ma ce la faremo insieme; e diventeremo più forti che mai! La musica è una forza universale! Ci sta aiutando nei momenti difficili e ci unisce. E quando sarà di nuovo tempo per festeggiare, con i migliori fan del mondo alzeremo le mani per vincere! Il nostro sito web”.