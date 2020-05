Salta il progetto per la realizzazione del ponte e della circonvallazione di Sant’Antioco che avrebbe dovuto collegare l’istmo alla terraferma. Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha infatti comunicato ufficialmente al Comune l’esito negativo della conferenza di servizi. Una vittoria per il Consiglio comunale che nel 2018 aveva approvato all’unanimità una delibera di Giunta con cui si chiedeva la modifica del piano infrastrutturale di Sant’Antioco e la rimodulazione delle risorse, oltre 50 milioni di euro.

“In attesa di raggiungere il prossimo traguardo, cioè la rimodulazione delle risorse con progetti che creino realmente sviluppo e nuova occupazione, incassiamo la parola fine a opere da noi osteggiate sin dal principio – commenta il sindaco Ignazio Locci – adesso non dobbiamo mollare la presa, non possiamo permetterci di perdere le risorse e pretendiamo che vengano riprogrammate come originariamente previsto nella convenzione Stato-Regione Sardegna: la connessione terrestre tra l’isola di Sant’Antioco e la terra madre e una serie di progetti ad essa legati. Intendiamo rispettare la volontà dei cittadini e del Consiglio comunale”.

“Lo diciamo sin da adesso – promette il sindaco – chi proverà a sottrarre questi fondi, che sono nostri, troverà in noi un ostacolo”.