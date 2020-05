All’Aou di Sassari si entra per lavoro solo con il patentino sanitario che attesti la negatività al covid-19.

La certificazione di non essere contagiati da coronavirus è obbligatoria per tutti i dipendenti delle imprese esterne che, per lavoro, devono accedere alle strutture ospedaliere dell’Azienda ospedaliera universitaria.

L’obbligo, deciso dalla stessa Aou come misura di prevenzione e protezione nell’ambito dell’emergenza covid-19, è stato comunicato ad appaltatori, lavoratori autonomi, fornitori con la precisazione che, la stressa Aou si rende disponibile a effettuare i tamponi al personale delle ditte private