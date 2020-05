Protesta anche a Cagliari dei Gilet arancioni. Il gruppo di manifestanti si è riunito oggi nel parcheggio dello stadio Sant’Elia. Il movimento, già presente in molte regioni d’Italia, vede tra i fondatori il generale dei carabinieri in pensione Antonio Pappalardo, ex presidente del Movimento Liberazione Italia.

Secondo quanto dichiarato dai manifestanti “saranno votati due documenti: la messa in stato d’accusa di presidente della Repubblica e Governo e l’approvazione e nomina del comitato di Liberazione Nazionale”.

Tra i valori rivendicati ci sono la libertà e la dignità, venute meno, secondo Pappalardo, durante il lockdown per l’emergenza coronavirus. “Lo stop forzato ha generato – sostiene l’ex generale – una crisi economica che ha messo in ginocchio tutti gli operatori del commercio. Una classe dirigente che si ritrova al potere senza essere stata democraticamente eletta e che- prosegue il generale- ha scontentato il popolo, organo a cui appartiene la sovranità”.