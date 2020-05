Oggi, in contemporanea con gli eventi nazionali di Roma e Catania, anche in viale Trento a Cagliari sono scesi in piazza i manifestanti “che vogliono a gran voce l’attuazione della Zona franca integrale e una moneta complementare, quindi la sovranità monetaria, come unica soluzione per risollevarci da una situazione disastrosa che sta portando a una povertà dilagante e diversi imprenditori al suicidio”.

“Il popolo e tutto il tessuto produttivo sardo – affermano i manifestanti – messo in ginocchio già da tempo da una pressione fiscale insostenibile, ha ricevuto il colpo di grazia da questa pandemia. Oggi siamo tutti uniti, con le dovute precauzioni del caso, per rivendicare il diritto a una vita dignitosa e non più schiava di un sistema assistenzialistico malato”.

“Chiediamo che vengano applicate le leggi che hanno sancito la Sardegna Zona franca d’Italia per la rinascita del popolo sardo e di tutta Italia, e la sovranità monetaria che ci consentirà di liberarci dalle catene del debito”.