La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e contestualmente ha ridisciplinato l’IMU.

Per l’anno 2020 la prima rata IMU, da corrispondere entro il 16 giugno, è pari alla metà di quanto dovuto per gli stessi immobili a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.