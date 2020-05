Compie un secolo di vita la squadra di calcio del Cagliari e in dono ottiene un francobollo. Nella vignetta del valore postale (valido per la posta ordinaria)non compare nessun riferimento iconografico al calcio: per l’illustrazione e’ stato scelto infatti il logo del centenario che ricorda, stilizzato, lo stemma della societa’ con i quattro mori.

Al presidente della società, Tommaso Giulini, e’ stata affidata la realizzazione del testo del bollettino illustrativo dell’emissione: ”Non può essere un caso – scrive Giulini – che il Centenario del Cagliari coincida con i cinquant’anni dalla conquista dello Scudetto, una delle pietre miliari della nostra storia. Quell’impresa, firmata da Gigi Riva e dagli altri immensi bucanieri guidati in panchina da Manlio Scopigno, ha significato la vera svolta non solo del Cagliari, ma anche (e soprattutto) della Sardegna.

Tutti si accorsero di noi, assistendo al ruggito e al riscatto di chi nel trionfo guardava avanti, verso un’altra, nuova era”. Giulini aggiunge che il club guarda al futuro, ”facendosi forza con le proprie radici.

Obiettivi da raggiungere, idee, sogni, emozioni e sfide da vivere: in campo e in tutte le varie componenti della Società, ma soprattutto con i nostri tifosi a spingerci grazie ad un amore senza confini. La nostra gente, senza la quale nulla sarebbe possibile”.