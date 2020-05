Da lunedì riapre anche il Teatro Lirico di Cagliari, solo per le prove dei cantanti e per le registrazioni degli eventuali spettacoli, ma senza pubblico. L’autorizzazione, sollecitata nei giorni scorsi anche dai sindacato, è arrivata dalla Regione.

La Fondazione dovrà adottare un protocollo con le regole per prevenire il rischio di contagio. Il documento dovrà essere validato preventivamente all’apertura dalla Direzione generale della Sanità, previa acquisizione del parere di congruità da parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna.

L’ordinanza è già stata trasmessa, tra gli altri, anche Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, al Prefetto dell’Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari, agli Assessori regionali, alla Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, al Sindaco del Comune di Cagliari, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.