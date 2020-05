Tensione e scontri in centro a Roma per alcune manifestazioni organizzate da diversi gruppi per protesta contro il Governo, nella giornata del 30 maggio.

Tra loro anche qualcuno che indossa i ‘gilet arancioni’ e tanti cittadini provenienti da diverse zone di Italia.

Ingente la presenza di mezzi blindati della Polizia, Finanza e dei Carabinieri, con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa per impedire l’afflusso verso Palazzo Chigi e Montecitorio che però non sono riusciti a frenare la spinta dei manifestanti, infatti dalle 12 momenti di tensione con spintoni con le forze dell’ordine, anche nei pressi di Montecitorio.

I mezzi blindati della Polizia e dei Carabinieri hanno avanzato da via del Corso verso piazza Venezia, costringendo lentamente ad arretrare i manifestanti.

L’obiettivo dei manifestanti era raggiungere Palazzo Chigi e Montecitorio.

Tra i manifestanti anche le Mascherine Tricolori,gli aderenti a Vox Italia e ad altre formazioni che chiedono l’Italexit, come si legge in un cartello affisso sul muro sotto il Pincio.